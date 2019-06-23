CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak.
35 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:00 Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak. - ANKARA
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