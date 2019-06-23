Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak.

35 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak., System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 20.30'da CHP Genel Merkezi'nde konuşacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:00 Kaynak: İHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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