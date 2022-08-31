Kılıçdaroğlu: Ben; Beşli Çetelerin, Mafyanın, Uyuşturucu Baronlarının Adamı Değilim. Ben; Esnafın, Çiftçinin, Emeklinin, İşçinin, Alın Teri ile... - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Ben; Beşli Çetelerin, Mafyanın, Uyuşturucu Baronlarının Adamı Değilim. Ben; Esnafın, Çiftçinin, Emeklinin, İşçinin, Alın Teri ile...

31.08.2022 13:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yurttaşlara seslenirken “Ben; Beşli Çetelerin, mafyanın, uyuşturucu baronlarının adamı değilim. Ben; esnafın, çiftçinin, emeklinin, işçinin, alın teri ile geçinen herkesin adamıyım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim" dedi.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı. Vezirköprü'de meydanda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece, devleti yönetiyorsam, ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak. Her evde huzur, bereket olacak. Çiftçi, emekli, esnaf kazanacak" diye konuştu.

Esnafa ve çiftçiye sözü olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan mülteci çıkışı: 'Afganlıları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz' Kılıçdaroğlu'ndan mülteci çıkışı: 'Afganlıları yakalayacağız, İran'a teslim edeceğiz' Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor Akşener: Samsun'un Bir Dağ Köyünden Yola Çıkmış Gelmiş Bir Genç Kadının, Benim Gibi Size Buradan Hitap Etmesi Mümkün Değil Artık Akşener: Samsun'un Bir Dağ Köyünden Yola Çıkmış Gelmiş Bir Genç Kadının, Benim Gibi Size Buradan Hitap Etmesi Mümkün Değil Artık
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Vezirköprü, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Ben; Beşli Çetelerin, Mafyanın, Uyuşturucu Baronlarının Adamı Değilim. Ben; Esnafın, Çiftçinin, Emeklinin, İşçinin, Alın Teri ile... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:26:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Ben; Beşli Çetelerin, Mafyanın, Uyuşturucu Baronlarının Adamı Değilim. Ben; Esnafın, Çiftçinin, Emeklinin, İşçinin, Alın Teri ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement