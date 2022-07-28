Kılıçdaroğlu: "Usta Şarkıcı ve Söz Yazarı İlhan İrem'e Allah'tan Rahmet; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiasına Başsağlığı Diliyorum"

"Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , sanatçı İlhan İrem 'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, "Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan İrem, Güncel, Son Dakika

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