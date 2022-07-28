Kılıçdaroğlu: "Usta Şarkıcı ve Söz Yazarı İlhan İrem'e Allah'tan Rahmet; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiasına Başsağlığı Diliyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Usta Şarkıcı ve Söz Yazarı İlhan İrem'e Allah'tan Rahmet; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiasına Başsağlığı Diliyorum"

28.07.2022 23:34
Kılıçdaroğlu: "Usta Şarkıcı ve Söz Yazarı İlhan İrem'e Allah'tan Rahmet; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiasına Başsağlığı Diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem’in hayatını kaybetmesi nedeniyle, “Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, "Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İlhan İrem'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Usta şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

YORUMLAR
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Sanatçı İlhan İrem, Yaşamını Yitirdi Sanatçı İlhan İrem, Yaşamını Yitirdi Kılıçdaroğlu'dan Ağrı Halkına Teşekkür Kılıçdaroğlu'dan Ağrı Halkına Teşekkür
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan İrem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Usta Şarkıcı ve Söz Yazarı İlhan İrem'e Allah'tan Rahmet; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiasına Başsağlığı Diliyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Usta Şarkıcı ve Söz Yazarı İlhan İrem'e Allah'tan Rahmet; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiasına Başsağlığı Diliyorum" - Son Dakika
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