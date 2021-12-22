Son dakika gündem: Kılıçdaroğlu, Şarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Şarıkamış şehitlerini andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla, Sarıkamış şehitlerini andı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıkamış şehitleri için anma mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Sarıkamış'ta şehit düşen on binlerce askerimizin hüznü hala yüreğimizde. Geri dönmeyi düşünmeden bu toprakları bize yurt kılan tüm şehitlerimizi Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Haber: Kaan ULU/ANKARA,