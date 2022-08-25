Kılıçdaroğlu: "Ey Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, 'Çürükler, Adiler, S**Tükler, Cibilliyetsizler. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Ey Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, 'Çürükler, Adiler, S**Tükler, Cibilliyetsizler.

25.08.2022 22:15
Kılıçdaroğlu: "Ey Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, 'Çürükler, Adiler, S**Tükler, Cibilliyetsizler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına, “Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, ‘Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...’ bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!” tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına, "Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; şu açıklamayı yaptı:

"Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.

Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.

Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşen Çolakoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Ey Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, 'Çürükler, Adiler, S**Tükler, Cibilliyetsizler. - Son Dakika

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