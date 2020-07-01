CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Sayın Bahçeli'ye soruyorum; bu ülkenin bekasından... - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Sayın Bahçeli'ye soruyorum; bu ülkenin bekasından...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Sayın Bahçeli'ye soruyorum; bu ülkenin bekasından bahsediyorsun. Etnik kimlik bağlamında bölünen baroyu nasıl savunacaksın.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Sayın Bahçeli'ye soruyorum; bu ülkenin bekasından bahsediyorsun. Etnik kimlik bağlamında bölünen baroyu nasıl savunacaksın. İnanç bağlamanda bölünen Baro'yu nasıl savunacaksın"

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Ahmet Umur Öztürk

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'ye soruyorum; Bu ülkenin bekasından bahsediyorsun. Etnik kimlik bağlamında bölünen baroyu nasıl savunacaksın. İnanç bağlamanda bölünen baroyu nasıl savunacaksın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, devlet yönetiminde kinin, öfkenin, intikam alma duygusunun öne taşınması halinde devlet kurumunun yıpranacağını söyleyerek, "Devlet yönetiminde, adalet, hak, hukuk, bilgi, deneyim olması lazım. Siz 'bu benim rakibim, benim partimden ayrıldı, üniversite kurdu, üstelik bir de kurucusu. O zaman ben buna dersini vereyim'. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye birçok yardım yaptınız. Yardım yapılan hiçbir üniversiteye CHP olarak neden yardım yaptınız demedik. Bilime, teknolojiye, insana yatırım yapıyorsanız, biz buna karşı çıkmadık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Pırıl pırıl, hayatı sorgulayan, kimin doğruları kimin yanlışları söylediğini bilen bir kuşak. Çıktı, bunlara bir sürü laf etti ama bunlar gerekli dersi verdiler. Ben Erdoğan'a seslenmek isterim, sen Z kuşağı ya da Y kuşağından oy almak istiyorsan önce gençler ne istiyor onu bileceksin. Gençlerin beklentileri ne? Önce bunlara bir bakacaksın, ne istiyorsunuz diye soracaksın. Ben sana söyleyeyim üstelik ana muhalefet partisinin Genel Başkanı olarak söylüyorum. O kuşaktan oy alacaksan bu dediklerimi asla unutmayacaksın. Gençler asla baskıcı, dikta yönetimi istemiyorlar özgürlük istiyorlar. Sen bunu sağlayabilecek misin? Maskeyi kaldırabilecek misin? Tek adam rejimini sonlandırabilecek misin? Bunu yapacak mısın? Çünkü gençler diyor ki biz dayatmayı kabul etmiyoruz."

Adaletin en önemli ayaklardan birisinin avukatlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hakim var, savcı var, avukat var, savunan üçünün olmadığı yerde adalet kurumu olmaz. Hangi rejim olursa olsun ister fakir zengin bu üç kural vardır. Tarihsel kimliği var. Baroların parçalanmasına itiraz ediyorlar, bölünmesin itiraz ediyorlar. Baroyu neden bölüyorsunuz niye ayrıştırıyormuşsunuz. Ne yaptılar? Yürüyüş yaptılar, Ankara'ya geldiler. Baro Başkanları yerde, arkada polis duvarı var. İktidarın yanında yer alan Barolar, iktidara karşı barolar, etnik kimlik anlamında bölünen Barolar, inanç bağlamında bölünen Barolar. Böyle Barolar oluşturmak istiyorlar. Sayın Bahçeli'ye soruyorum; Bu ülkenin bekasından bahsediyorsun. Etnik kimlik bağlamında bölünen baroyu nasıl savunacaksın. İnanç bağlamında bölünen baroyu nasıl savunacaksın" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 00:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 'Sayın Bahçeli'ye soruyorum; bu ülkenin bekasından... - Son Dakika

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