GÜNDEM / 23 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 23 Eylül 2022

23.09.2022 09:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar Royal Teos Termal Otel'de, partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar Royal Teos Termal Otel'de, partisinin TBMM Grubu tarafından düzenlenen 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katılacak.

(İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, belediyeyi, valiliği, Gazi Huzurevi'ni, Harput Kalesi'ni ve Kadın Kooperatifleri Sergisi'ni ziyaret edecek, gaziler ve aileleriyle öğle yemeği yiyecek.

(Elazığ/09.15-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi Nihat Gürer Spor Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirecek, Çınar Akademi'yi ziyaret edecek, İzmit Belediyesinin çalışmalarının anlatılacağı programa katılacak.

(Kocaeli/17.00/17.35/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında, ulusal ve yerel medya temsilcileriyle partisinin il başkanlığında bir araya gelecek, Diyarbakır annelerini ziyaret edecek, "AK Parti Vefa Programı" ve "Gençlerle Buluşma"ya katılacak.

(Diyarbakır/10.30-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GAP Adıyaman Projeleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Finansman Destek Programı İmza Töreni'ne katılacak, belediye ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Varank, Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Açılış Töreni ile Mega Polietilen Köpük Firması Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Adıyaman/09.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türk Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası Töreni'ne, Peynir Festivali ve Peynir Müzesi açılışına, Türkiye'de Embriyo Transferinden İlk Kez Doğan Beefmaster Buzağılarının Lansman Etkinliği'ne ve Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

(Kars/13.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

???????(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustosta kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temasları takip ediliyor.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'ın Şuşa şehrini ziyaret edecek, incelemelerde bulunacak.

(Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "AYM'ye Bireysel Başvurunun 10. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ulu Cami'de hutbe irad edecek.

(Ordu/12.26) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelibolu Tarihi Alanı Kanada Newfoundland Eyaleti Caribou Anıtı açılışına katılacak.

(Çanakkale/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Avrupa Kulüpler Birliği Genel Kurulu sona erecek; toplantının ardından basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinin yarı finalinde TOFAŞ, Romanya'nın CSO Voluntari takımıyla Kuzey Makedonya'da karşı karşıya gelecek.

(Üsküp/19.00) (Fotoğraflı)

3- AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi, grup maçlarıyla başlayacak. A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta- Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, B Grubu'nda Arkas Spor-TÜRŞAD, Spor Toto- Tokat Belediye Plevne, C Grubu'nda Cizre Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/17.00/İstanbul/16.00/19.00/İzmir/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek. Antrenman öncesinde futbolculardan Leo Dubois, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Ümit Milli Takımı, 27 Eylül Salı günü Gürcistan'la yapacağı özel maçın hazırlıklarını, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. Antrenman öncesi iki futbolcu ile teknik direktör Tolunay Kafkas, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar, Termal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 23 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 23 Eylül 2022 - Son Dakika
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