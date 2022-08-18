CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı

18.08.2022 12:29
CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra, Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Koç, Şehit Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şehit Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa'da şehit düşen Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli'de şehit düşen Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla aradı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı - Son Dakika
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