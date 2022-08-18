CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa'da şehit düşen Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli'de şehit düşen Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla aradı.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.
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