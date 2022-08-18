Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa 'da şehit düşen Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli'de şehit düşen Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla aradı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CHP lideri Kılıçdaroğlu taziye için şehit ailelerini aradı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.