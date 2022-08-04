Kılıçdaroğlu'ndan "Kpss" Açıklaması: "Çürüyen Yapıyı Düzeltmek Zorundayız. Hakkı Elinden Alınan Pırıl Pırıl Evlatlarımızın Hakkını, Hukukunu Korumak...

1 haftadır beşik gibi sallanan ilimizle ilgili korkutan uyarı: 7 ve üzeri deprem olabilir

Haber: ŞEYMA PAŞAYİĞİT – Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta; KPSS'nin iptal edilmesine ilişkin soru üzerine, "Sözlüde hakları yenilenler vardı, sınavlarda hakları yenilenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Roboski'den söz veriyorum. KPSS sınavına girip hakkı elinden alınan o gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak zorundayız… Adalet bu ülkeye ya gelecek, ya gelecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta; 28 Aralık 2011'de Uludere'de yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim" dedi.

Açıklamasında soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2022 KPSS'nin iptal edilmesi ile ilgili şunları söyledi:

"Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmedim. Boşuna oraya dayanmadım. Boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak için buranın da mutlaka bir şekliyle adalet dağıtması gerektiğini söyledim.

Sözlüde hakları yenilenler vardı, sınavlarda hakları yenilenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. Burada adaleti nasıl sağlıyorsak; hakkı yenen, KPSS sınavına girip hakkı yenen bütün evlatlarımızın da hakkı, hukukunu savunmak zorundayız.

Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bakın, ben buradan, Roboski'den söz veriyorum, bütün millete söz veriyorum. KPSS sınavına girip hakkı elinden alınan o gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın, sınavın iyi geçtiği veya kötü geçtiğini düşünen evlatlarımızın da hakkını ve hukukunu korumak zorundayız.

Biz Türkiye'de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı, saraydan tutun en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat yok, ahlak yok. Her şey bir anlamda bitmiş vaziyette. Ama hepsini düzelteceğiz. Söz verdim, bir daha söz veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek, ya gelecek."