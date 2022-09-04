Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' Mesajı: "Onlar; Yılmadılar, Mücadeleden Asla Vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin Temellerini Attılar. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' Mesajı: "Onlar; Yılmadılar, Mücadeleden Asla Vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin Temellerini Attılar.

04.09.2022 10:45
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' Mesajı: "Onlar; Yılmadılar, Mücadeleden Asla Vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin Temellerini Attılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümünde, “Onlar; yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti’mizin temellerini attılar. Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla bizim mücadelemiz, Cumhuriyet’imizi demokrasi ile taçlandırmak için sürüyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde, "Onlar; yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin temellerini attılar. Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla bizim mücadelemiz, Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak için sürüyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen Sivas Kongresi'nin 103. yılında, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Onlar; yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin temellerini attılar. Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla bizim mücadelemiz, Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak için sürüyor. Başaracağız!"

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' Mesajı: 'Onlar; Yılmadılar, Mücadeleden Asla Vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin Temellerini Attılar. - Son Dakika

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