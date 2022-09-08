Kılıçdaroğlu: "Son Zamanlarda Kerameti Kendinden Menkul Bazı Kişiler Bir Anda Muhalif Yazar Oldular. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Son Zamanlarda Kerameti Kendinden Menkul Bazı Kişiler Bir Anda Muhalif Yazar Oldular.

08.09.2022 14:58
Kılıçdaroğlu: "Son Zamanlarda Kerameti Kendinden Menkul Bazı Kişiler Bir Anda Muhalif Yazar Oldular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte. Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte. Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugün sert bir açılama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"KERAMETİ KENDİNDEN MENKUL BAZI KİŞİLER BİR ANDA MUHALİF YAZAR OLDULAR"

"Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

"DEFALARCA SUİKAST TEŞEBBÜSÜNE UĞRAMIŞ BANA, KÖŞELERİNDE DERS VERMEYE KALKIYORLAR"

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.

"BİZ DAHA ÖLMEDİK"

Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, 'Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Son Zamanlarda Kerameti Kendinden Menkul Bazı Kişiler Bir Anda Muhalif Yazar Oldular. - Son Dakika

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