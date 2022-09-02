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Tek kelimelik tweet akımı sosyal medyayı resmen kasıp kavuruyor. Aralarında birçok siyasetçinin de bulunduğu kişiler dikkat çeken paylaşımlarda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun attığı tweet de çok konuşulanlar arasına girdi.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp 'Zam' yazdı - Son Dakika

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