Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı - Son Dakika
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Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı

02.09.2022 14:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da başlayan tek kelimelik tweet akımına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye" tweetini alıntıladı ve "Zam" yazdı.

Tek kelimelik tweet akımı sosyal medyayı resmen kasıp kavuruyor. Aralarında birçok siyasetçinin de bulunduğu kişiler dikkat çeken paylaşımlarda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet de çok konuşulanlar arasına girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "TÜRKİYE" TWEETİNİ ALINTILADI

Akıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı "Türkiye" tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Zam" yazdı.

BİNLERCE YORUM GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun attığı tek kelimelik tweet'e binlerce yorum geldi.

Akıma katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye' tweetini alıntılayıp 'Zam' yazdı
YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp 'Zam' yazdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı - Son Dakika
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