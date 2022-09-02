Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı

Tek kelimelik tweet akımı sosyal medyayı resmen kasıp kavuruyor. Aralarında birçok siyasetçinin de bulunduğu kişiler dikkat çeken paylaşımlarda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet de çok konuşulanlar arasına girdi.
Akıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı "Türkiye" tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Zam" yazdı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun attığı tek kelimelik tweet'e binlerce yorum geldi.
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