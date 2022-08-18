CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin Esad'la görüşme sinyalleri vermesi hakkında konuştu: Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin Esad'la görüşme sinyalleri vermesi hakkında konuştu: Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru

18.08.2022 15:37

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Esad'la görüşme yapma konusunda olumlu sinyaller veren hükümetin yeni Suriye politikası hakkında konuştu. "Bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar, ne kadar dönecekler bilmiyorum. Umarım bu hatalardan dönme, kendilerinin özgür iradesiyle gerçeklemiş olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşme konusunda geçtiğimiz günlerde olumlu sinyaller vererek "Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer Esad ile cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte. Daha sonra kesintiler oldu şimdi tekrar başladı" diye konuşmuştu. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da olası bir Erdoğan-Esad görüşmesi için "Ben hiç olmaz diyecek durumda değilim. Bir yerden başlar, bunun düzeyi yükselebilir, inşallah" cevabını vermişti.

HÜKÜMETİN YENİ SURİYE POLİTİKASINI DEĞERLENDİRDİ

Ankara'da partisinin üye katılım törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, program çıkışı Suriye'de Esad'la görüşülmesi konusunda hükümetin verdiği olumlu sinyalleri değerlendirdi.

"BİZİM DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELMELERİ DOĞRU"

Program çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin, "Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar, ne kadar dönecekler bilmiyorum. Umarım bu hatalardan dönme, kendilerinin özgür iradesiyle gerçeklemiş olur" açıklamasında bulundu.

"CHP, GEÇMİŞTE BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA HATA YAPTI"

235 kişinin CHP'ye üye olduğu programa CHP genel başkan yardımcıları, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve çok sayıda partili katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, yeni üyelerin adalete inançlarını kaybetmemesi ve herkese eşit davranması gerektiğini belirterek, "CHP'ye yeni katılan üyeler, herkesin yaşam tarzına saygı duymalı. CHP geçmişte bu konuda hatalar yaptı. Biz bir dönem başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden. O kadının evinde huzur var mı, sen ona bak. Siyasetin konusu bu. Biz siyasetin konusunu başka bir yere taşıdık, oradan da taşıdık. Dolayısıyla herkesin yaşam tarzına saygı göstermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"EN GEÇ 2 YILDA SURİYE'YE GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye'deki göçmenler konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "2 ana akım var. Birincisi Suriye'den gelenler, ikincisi bin kilometreyi İran üzerinde aşıp Türkiye'ye gelenler. Suriyeli kardeşlerimiz bir iç savaştan kaçarak geldi. Kucağımızı açtık. Kimsenin ölmesini istemeyiz ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazımdı. Her türlü yardımı gene yapalım ama Türkiye'ye dağılmaları doğru değil. Buna izin verilmemeliydi. Tam tersini yaptılar. 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Hatta bazı mahallelerde Suriyeli nüfusu, Türk nüfusundan daha fazla. Ne yapacağız şimdi Allah nasip eder iktidara gelirsek Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde Suriye'ye göndereceğiz. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil, kaçak. Onları uluslararası hukuka göre İran'a geri vereceğiz. Çünkü İran üzerinden geldiler. Hangi sınırdan bize geldilerse o sınıra iade edeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partinin 235 yeni üyesine törenle CHP rozetlerini takdim etti.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'ndan Yaşamını Yitiren Metin Çulhaoğlu'nun Oğlu Sinan Çulhaoğlu'na Başsağlığı Telefonu Kılıçdaroğlu'ndan Yaşamını Yitiren Metin Çulhaoğlu'nun Oğlu Sinan Çulhaoğlu'na Başsağlığı Telefonu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üye katılım töreninde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üye katılım töreninde konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin Esad'la görüşme sinyalleri vermesi hakkında konuştu: Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:36:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin Esad'la görüşme sinyalleri vermesi hakkında konuştu: Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement