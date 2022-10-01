İstiklal Madalyalılar Derneği, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İstiklal Madalyalılar Derneği, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

01.10.2022 18:40
İstiklal Madalyalılar Derneği, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de; İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ve istiklal madalyalı Akgül Fırat’ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de; İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ve istiklal madalyalı Akgül Fırat'ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının ilk gününde, TBMM'deki makamında; İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Mengüloğlu ve istiklal madalyalı Akgül Fırat'ı ağırladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti.

Mengüloğlu ve Fırat; babalarının İstiklal Madalyası taşıdığını, 66 Sayılı İstiklal Madalyası Kanunu gereği 95 bin kişiye İstiklal Madalyası verildiğini, bu kanun gereği babalarının İstiklal Madalyalarını onurla taşıdıklarını, her yıl olduğu gibi Meclis'in açılışına katıldıklarını belirtti. Mengüloğlu, "Genel Başkan 2014 yılında derneğimizi ziyaret etti. Bu vesileyle iadeyi ziyarette bulunmak istedik. Kemal Bey, bizim onursal üyemiz" dedi.

Mengüloğlu, hem derneklerinin kira sorununun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından çözülmesi nedeniyle hem de muharip gazilerin ve istiklal madalyalıların sorunlarını dile getirdikleri için CHP'ye teşekkür etti.

YORUMLAR
500
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Madalyalılar Derneği, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 00:41:56. #1.11#
SON DAKİKA: İstiklal Madalyalılar Derneği, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement