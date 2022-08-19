Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı Yeni Makamında Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu'na bir akaryakıt istasyonunda, yaşlı bir vatandaş, "Biz artık halkın başına tuz doğan bir cumhurbaşkanı istemiyoruz. Kesinlikle. Bu başımıza tuz doğuyor ve asgari öğrencilerimizi Silivri Cezaevine canlı mezara koyan bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Size canı gönülden destek veriyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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