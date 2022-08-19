GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2022

19.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 60 bin konutluk "Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında tamamlanan 1'inci etabın anahtar teslim törenine katılacak.

(İstanbul/17.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir Valiliğini ziyaret edecek, Nevşehir İl Değerlendirme Toplantısı'na, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na, Avanos Üçkuyu İlkokulu Köy Yaşam Merkezi açılışına katılacak, Nevşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Nevşehir/11.00/11.15/13.30/15.00/16.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece, Güngören ve Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/14.00/16.00/18.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Tokat İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak, Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Tokat/11.00/14.00/Sivas/17.30/18.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir Dikili Tarım Organize Sanayi Temel Atma Töreni'ne katılarak, Tarım Bölgesi'ni ziyaret edecek ve İzmir Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na iştirak edecek. Bakan Kirişci, Hacı Tahir Şimşek Camii açılışına katılarak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/11.00-19.00)

3- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, temmuzda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftanın ilk maçında Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

(Bolu/21.00)

3- Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in annesinin cenazesi ikindi vakti Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/17.00)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2022 - Son Dakika
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