Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı

31.08.2022 18:05

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu alana adım atar atmaz, "İlk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuyla karşılaştı. CHP lideri bu soruya, "Evet, TEKNOFEST'e ilk defa katılıyorum" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, Atakum Belediyesi Sanat Merkezi ziyaretinin ardından dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanının VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret! Alana adım atar atılmaz ilginç soruyla karşılaştı

"İLK DEFA MI KATILIYORSUNUZ?" DİYE SORULDU

Kılıçdaroğlu, burada bir basın mensubunun, "TEKNOFEST'e ilk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuna, "İlk defa katılıyorum, evet." yanıtını verdi. Kacır ve Kılıçdaroğlu, daha sonra golf aracına binerek etkinliklerin düzenlendiği alana girdi.

Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret! Alana adım atar atılmaz ilginç soruyla karşılaştı
Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret! Alana adım atar atılmaz ilginç soruyla karşılaştı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çeltik tarlasında çiftçilerle buluştu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çeltik tarlasında çiftçilerle buluştu Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e sürpriz ziyaret
Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı - Son Dakika
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