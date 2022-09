CHP lideri Kılıçdaroğlu: Yoksulun, yoksulluğunun istismar edildiği sürece son vermek istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da ekonomi muhabirleri ile Aile Destekleri Sigortası buluşmasına katıldı.

"SORUN YOKSULLUĞU BİTİRMEK DEĞİL, OY İÇİN KULLANMAK, İSTİSMAR ETMEK"

Kılıçdaroğlu toplantının basına açık bölümünde şu açılış konuşmasını yaptı:

"Türkiye parlamentosundan bir yasa çıkararak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesini kabul etti, 1971. Bu sözleşmeye göre Türkiye dokuz sigorta dalını uygulamayı taahhüt etti. Bunlardan sekizi uygulanıyor. En son işsizlik sigortası uygulamaya girdi ve halen daha devam ediyor. Dokuzuncu sigorta dalı aile destekleri sigortası. Elli bir yıldır aile destekleri sigortası uygulanmıyor. Aile destekleri sigortasının temel amacı her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta dalı. Dolayısıyla kişinin doğumundan, kişinin ölümüne kadar kişiyi ve aileyi sosyal devletin güvenceye aldığı bir sözleşme, 102 sayılı Sözleşme. Ama 102 sayılı Sözleşme'nin aile destekleri sigortası uygulanmıyor. Soru şu, neden aile destekleri sigortası uygulanmıyor? Çünkü yardımlar yapılıyor. Pek çok yardım yapılıyor, dağınık bir çerçevede yardım yapılıyor. Oysa bunların bir çatı altında hiçbir ayrım yapmadan asgari gelir güvencesinin bütün ailelere bir şekliyle sağlanması lazım. Sorun yoksulluğu bitirmek değil. Sorun yoksulluğu oy için kullanmak, istismar etmek. Bu toplantıda öngördüğümüz düzenlemeyle, yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapmasın. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun. Sosyal devlet ona her türlü yasaların ön gördüğü yardımı yapsın.

"HAYALİ BİR PROJE DEĞİL, AYAKLARI YERE BASAN BİR PROJE"

Aile destekleri sigortası, asgari ücretin altında veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Aile dediğimiz bir kişi de olabilir, beş kişide, yedi kişi de olabilir. İnternet sitemize girildiğinde 57 bin tür aile için bir program geliştirdik. Örneğin: tek kişidir, üç kişidir, üç kişi bir engelli var, üç kişi biri üniversiteye gidiyor diye 57 bin tür aile tipini belirledik, uzun bir çalışma oldu. Dolayısıyla internet sitesine giren kendi pozisyonunu oraya yazan kişi altında ne kadar aile yardımı alacağını da görmüş olacak. Böylece hayali bir proje değil, ayakları yere basan ön çalışmaları yapılmış ciddi bir analizden geçtikten sonra sizlerle paylaşıyoruz.

"HİÇBİR AİLE PRİM ÖDEMEYECEK"

Temel amaç her ailede asgari bir sigortalının çalışmasına ortam yaratmak. Her ailede asgari bir sigortalı olmalı, sosyal güvenliği olan bir aile olmalı. Bunun için de bir hedefimiz var. Kamuda ister merkezi otorite ister belediyeler işçi alırken bu ailelerin çocukları için ya da bu ailede yaşayanlar için pozitif ayrımcılık yapılacak ve bunlar önce işe alınacaklar. Böylece her ailede asgari gelir elde eden bir birey olacak. Bu aynı zamanda Aile Destekleri Sigortası Kurumu'nun da yükünü hafifletmiş olacak. Çünkü kişi iş buldu zaten çalışıyor dolayısıyla daha rahat bir ortamı kendisiyle ve ailesiyle birlikte yaratabilir. Aile destekleri sigortasının uygulamasında genelde 'adı sigorta acaba bu aileler prim ödeyecek mi?' sorusu soruluyor. Hayır hiçbir aile prim ödemiyor. Zaten adı üstünde aile destekleri sigortası, aileye bir şekliyle destek veriliyor. Dolayısıyla burada bir prim yok. ILO'nun uluslararası sözleşmesinin öngördüğü sigorta dallarından birisi olduğu için sigorta ifadesini kullanıyoruz.

"SOSYAL DEVLET GÖREVİNİ YAPMALI"

Bir başka soru: 'Acaba bir vatandaşın sosyal devletten benim yoksulluğumu gider deme hakkı var mı?' Evet anayasada bu var. Dolayısıyla talep, aslında yurttaşın, yoksul ailenin sosyal devletten beklentisinin ötesinde, sosyal devletin görevini yapmasını istiyoruz. Sosyal devlet görevini yapmalı ve bu ailelere her türlü imkanı sağlamalı. Yani bir anayasal güvence imkanı yaratışmış olacak.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI KURUMU KURULACAK"

Aile destekleri sigortası için Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak, tıpkı İşsizlik Sigortası Kurumu gibi. Bütün sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak. Böylece kaynak savurganlığı da büyük ölçüde önlenmiş olacak. Aile destekleri sigortasının devreye girmesi bir maliyet sorunu değil, bir zihniyet sorunudur. Biz bugüne kadar uygulanan ve yoksulun yoksulluğunun istismar edildiği bir sürece son vermek istiyoruz. Yoksulluğun kader olmadığı ve bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gerektiğini düşünüyoruz."