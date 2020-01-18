CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Heyetini kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Aykut Erdoğdu eşlik etti.

TOGG heyetini kapıda karşılayan Kılıçdaroğlu'na selamlaşmaların ardından, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu için TOGG tarafından özel olarak hazırlanmıştır" yazan ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan aracın kara kalem çizim resmi hediye edildi.

(Emin Kuvat - Mehmet Kalay/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İBB'nin üst kademelerinde görev alacak bin kişi arıyoruz
CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]