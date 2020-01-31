CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için,... - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için,... - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için,...

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir. Yıkılan binalarda kısa süre içerisinde umarım tamir edilir veya yerlerine yenileri yapılır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir. Yıkılan binalarda kısa süre içerisinde umarım tamir edilir veya yerlerine yenileri yapılır" dedi. - ELAZIĞ

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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