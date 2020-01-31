CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir. Yıkılan binalarda kısa süre içerisinde umarım tamir edilir veya yerlerine yenileri yapılır" dedi. - ELAZIĞ