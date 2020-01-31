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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için,...
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir. Yıkılan binalarda kısa süre içerisinde umarım tamir edilir veya yerlerine yenileri yapılır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'deki 82 milyonun hep birlikte bu sorunu çözmek için, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz gönlümüz bir. Yıkılan binalarda kısa süre içerisinde umarım tamir edilir veya yerlerine yenileri yapılır" dedi. - ELAZIĞ
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