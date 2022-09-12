Kılıçdaroğlu: Adaların Silahlanmasıyla İlgili Tavrımız Nettir, İktidara Geldiğimizde Bu Meseleyi Biz Çözeriz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Adaların Silahlanmasıyla İlgili Tavrımız Nettir, İktidara Geldiğimizde Bu Meseleyi Biz Çözeriz

12.09.2022 00:14
Kılıçdaroğlu: Adaların Silahlanmasıyla İlgili Tavrımız Nettir, İktidara Geldiğimizde Bu Meseleyi Biz Çözeriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, “Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, "Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Adaların Silahlanmasıyla İlgili Tavrımız Nettir, İktidara Geldiğimizde Bu Meseleyi Biz Çözeriz - Son Dakika

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