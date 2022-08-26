Kılıçdaroğlu ve Uysal Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümünde Zafer Yolu Yürüyüşü'ne Başladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Uysal Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümünde Zafer Yolu Yürüyüşü'ne Başladı

26.08.2022 00:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Gençlik Kolları ve vatandaşların katıldığı “Zafer Yolu” Yürüyüşü başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Gençlik Kolları ve vatandaşların katıldığı "Zafer Yolu" Yürüyüşü başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı Zafer Yolu yürüyüşü gece yarısı başladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Uysal, CHP Gençlik Kolları üyeleri, partililer ve vatandaşlar ile birlikte; Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin en kritik harekatlarından Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde Çakırözü Köyü'nden Kocatepe Anıtı'na yürüyor.

Kılıçdaroğlu ve Uysal bugün önce Şuhut'taki Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Burada meşalelerle karşılanan Kılıçdaroğlu ve Uysal anı defterine ayrı ayrı düşüncelerini yazdı. Kılıçdaroğlu, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı:

"Büyük Taarruz'un karargahında Türkiye'nin bağımsızlığını ve kurtuluşunu savunanların karargahında olmak gelecek için umutlarımızı artırıyor. Tüm şehitlere, gazilere Allahtan rahmet diliyor; onları saygı ile anıyorum."

Uysal ise anı defterine şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk, 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Anadolu'ya taşıdığınız cesaret ve iradenin zirveye ulaştığı Kocatepe'ye aynı heyecanı yaşamak için yürüyoruz. Emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti Devletini yeni bir yüzyılda ışık tuttuğumuz değerler ile taşıyacağız. Başta manevi huzurlarında hissettiğimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruz'un 100. Yılında tüm mücadele arkadaşlarınızı saygı ve rahmetle Şuhut Atatürk Evi'nde anıyorum."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ve Uysal Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümünde Zafer Yolu Yürüyüşü'ne Başladı - Son Dakika

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