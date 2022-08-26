Kılıçdaroğlu ile Uysal, Afyonkarahisar'da Atatürk Evi'ni ziyaret etti

Atatürk Evi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve Uysal daha sonra ilçeye bağlı Çakırözü köyünde düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katılmak üzere kente gelen Kılıçdaroğlu ve Uysal'ı partililer, CHP İlçe Başkanlığı önünde meşalelerle karşıladı.

Kaynak: AA

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