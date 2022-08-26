Kılıçdaroğlu ve Uysal'ın "Zafer Yolu" Yürüyüşü Devam Ediyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Gençlik Kolları ve vatandaşların katıldığı "Zafer Yolu" Yürüyüşü devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı Zafer Yolu yürüyüşü gece yarısı başladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Uysal, CHP Gençlik Kolları üyeleri, partililer ve vatandaşlar ile birlikte; Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin en kritik harekatlarından Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde Çakırözü Köyü'nden Kocatepe Anıtı'na yürüyor.

Kılıçdaroğlu yürüyüşü sırasında ….'da mola verdi. Kılıçdaroğlu burada yaşlı bir çift ile sohbet etti. Yaşlı çift, Kılıçdaroğlu'nu ayran içmeye davet etti. Yaşlı kadın, Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine "Yaylada üç aileyiz, üç kardeş. Bir tane kız kardeş, iki tane oğlan kardeşim var burada" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Demek ki bak kadın egemenliği var, erkekler gelmişler teslim olmuşlar" dedi.