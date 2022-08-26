Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında, Afyonkarahisar'daki "Zafer Yolu"Nda 15 Kilometre Yürüdü - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında, Afyonkarahisar'daki "Zafer Yolu"Nda 15 Kilometre Yürüdü

26.08.2022 06:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Taarruz’nu 100’üncü yıl dönümünde Afyonkarahisar’daki “Zafer Yolu” boyunca; CHP Gençlik Kolları ve vatandaşlarla birlikte 15 kilometre yürüdü. Çakırözü Köyü’nde başlayıp Kocatepe Anıtı’na kadar, beş saatten uzun süren yolculuk boyunca marşlar ve şarkılar söylendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Taarruz'nu 100'üncü yıl dönümünde Afyonkarahisar'daki "Zafer Yolu" boyunca; CHP Gençlik Kolları ve vatandaşlarla birlikte 15 kilometre yürüdü. Çakırözü Köyü'nde başlayıp Kocatepe Anıtı'na kadar, beş saatten uzun süren yolculuk boyunca marşlar ve şarkılar söylendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin kritik harekatlarından Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde Afyonkarahisar Kocatepe'de, Zafer Yolu boyunca 15 kilometre yürüdü.

Çakırözü Köyü'nden başlayan ve Zafer Yolu boyunca devam eden yürüyüşe Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Gençlik Kolları'na üye gençler, partililer ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Beş saatten uzun süren yolculuk boyunca marşlar, şarkılar, türküler söylendi.

Kılıçdaroğlu ve Uysal, yürüyüşün belli noktalarında durarak yurttaşlar ile selamlaştı ve sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Kocatepe Anıtı'na yaklaşık 1 kilometre kala mola verdi. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yemek aracından tahrana çorbası ve mısır ekmeği aldı. Kılıçdaroğlu ve Uysal, sabah saat 04.45'te Kocatepe Anıtı'na geldi ve anıta çelenk bıraktı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında, Afyonkarahisar'daki 'Zafer Yolu'Nda 15 Kilometre Yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Büyük Taarruz'un 100. Yılında, Afyonkarahisar'daki "Zafer Yolu"Nda 15 Kilometre Yürüdü - Son Dakika
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