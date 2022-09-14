Kılıçdaroğlu ve Akşener, Buzağıları Besledi

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması'na katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Belediye tarafından köy işletmelerinde üretilen suni tohumlama sonrası doğan buzağıları süt ile beslediler.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün Ankara'da 'Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması' düzenledi. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener, toplantı öncesi Ankaralı seğmenlerin sergilediği yöresel gösteriyi izledi.

Yavaş, toplantının başında yaptığı geniş bir sunumla 'Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli'nin ayrıntılarını açıkladı. Yavaş, "Ankara'nın yapılaşması, toplam arazisinin yüzde 3'üne sıkıştırılmış durumda. Bu kentin yüzde 97'si halen boş. Bu boş arazilerin yüzde 50'si tarıma uygun. İşte böyle bir ortamda, Entegre Kırsal Kalkınma Modeli'ni hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin yerel bazda en kapsamlı kırsal desteklerini sağlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Buluşması öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye desteğiyle ve suni tohumlama yoluyla yetiştirilen buzağılara süt içirdi, buzağılar hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş, CHP ve İYİ Partili milletvekilleri, il başkanları, parti yöneticileri ve Ankaralı çiftçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler. Kılıçdaroğlu ve Akşener toplantı salonundan birlikte ayrıldılar. Salon çıkışında çiftçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan liderler hatıra fotoğrafı çektirip, kısa sohbetler yaptılar.

Bir çiftçinin, "Köylünün çok dertleri var" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Dertler var biliyoruz. Elazığ'da, Erzurum'da, İzmir'de öyle, tümünü çözeceğiz. Biraz sabır, az kaldı diyor Sayın Genel Başkanım (Meral Akşener)" yanıtını verdi.

Son seçimlerde AKP'ye oy verdiğini belirten bir çiftçi de Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi.