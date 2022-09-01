Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Törenine Katıldı

01.09.2022 17:06
Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen törene katıldı.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Törenine Katıldı - Son Dakika
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