Kılıçdaroğlu, Adli Yıl Açılış Törenine Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen törene katıldı.
Kaynak: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay, Güncel, Son Dakika
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