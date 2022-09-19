Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in Şehre Ziyaretini Provoke Etmek İçin, Her Yeri Bunlarla Donatmışlar. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in Şehre Ziyaretini Provoke Etmek İçin, Her Yeri Bunlarla Donatmışlar.

19.09.2022 22:05
Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in Şehre Ziyaretini Provoke Etmek İçin, Her Yeri Bunlarla Donatmışlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki Elazığ programı için bu gece kente geldi ve reklam panolarına asılan korsan afişlerin önünde fotoğraf çektirerek bu duruma tepki gösterdi. Bu fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki Elazığ programı için bu gece kente geldi ve reklam panolarına asılan korsan afişlerin önünde fotoğraf çektirerek bu duruma tepki gösterdi. Bu fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Malatya'daki programlarını tamamlayarak, yarın Elazığ'da yapacağı ziyaret ve grup toplantısı için bu gece kente geldi. Reklam panolarına asılan ve parti aleyhine, asılsız mesajlarla hazırlanan korsan afişlerin önünde fotoğraf çektirerek bu duruma tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, korsan afiş önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, bu duruma tepki göstererek paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Bay Kemal'in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.

"YURTTAŞLARIMIZA HAKARETLER ETMEYE, AYRIŞTIRMAYA DEĞER Mİ EY SARAY?"

Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

"BİZ VATANSEVERİZ, SİZ İSE OY İÇİN HER BİR ŞEYİN MÜBAH OLDUĞUNU DÜŞÜNEN FIRSATÇILAR"

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

"İNADINA ET İLE TIRNAK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ. İNADINA HELALLEŞECEĞİZ"

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Bay Kemal'in Şehre Ziyaretini Provoke Etmek İçin, Her Yeri Bunlarla Donatmışlar. - Son Dakika

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