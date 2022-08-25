Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi

25.08.2022 19:03
Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Yolu Yürüyüşü için Afyonkarahisar’a geldi. Kentteki Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi’ndeki restorasyon hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Yolu Yürüyüşü için Afyonkarahisar'a geldi. Kentteki Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi'ndeki restorasyon hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu gece Şuhut'taki Atatürk Evi'ni ziyaretinin ardından Kocatepe Anıtı'na kadar yapacağı Zafer Yolu Yürüyüşü için Afyonkarahisar'a geldi.

Kılıçdaroğlu, kentte ilk olarak restorasyon çalışmaları süren Başkomutan Tarihi Milli Parkı Zafer Müzesi hakkında bilgi aldı. Müze ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisarlı olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Reisoğlu Konağı'nda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nu konağın önünde Uysal karşıladı.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz eşlik etti.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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