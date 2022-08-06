Kılıçdaroğlu, Gezi Tutuklularının Aileleri Bir Araya Geldi. - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, Gezi Tutuklularının Aileleri Bir Araya Geldi.

06.08.2022 14:07
Kılıçdaroğlu, Gezi Tutuklularının Aileleri Bir Araya Geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Gezi tutuklularının aileleri bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera, Mine Özerden’in annesi Halide Özerden’in ile tutuklu Çiğdem Mater’in doğum gününü kutladı. Kılıçdaroğlu, “Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Gezi tutuklularının aileleri bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, Mine Özerden'in annesi Halide Özerden'in ile tutuklu Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı. Kılıçdaroğlu, "Bugün Gezi rehini Tayfun Bey'in güzel kızı Vera'nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater'in ve sevgili Halide Özerden'in de doğum gününü kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi tutuklularının alileri ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, aileler ile birlikte Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, Gezi tutuklusu Mine Özerden'in annesi Halide Özerden ve Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Gezi rehini Tayfun Bey'in güzel kızı Vera'nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak... En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater'in ve sevgili Halide Özerden'in de doğum gününü kutluyorum."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu ODTÜ'lüleri Kutladı Boğaziçi'ne de Mezuniyet Töreni İstedi Kılıçdaroğlu ODTÜ'lüleri Kutladı Boğaziçi'ne de Mezuniyet Töreni İstedi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldi
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tayfun Kahraman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Gezi Tutuklularının Aileleri Bir Araya Geldi. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:10:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Gezi Tutuklularının Aileleri Bir Araya Geldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement