Kılıçdaroğlu Çifte Minareli Medrese'yi Ziyaret Etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzurum'da ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese'de Tüm Sivil Emekli Derneği Başkanı olduğunu söyleyen bir yurttaş, "Ben yüksekokul mezunuyum. 6200'den emekli oldum, fakat gördüğünüz gibi açlık sınırının altından biz maaş alıyoruz" diye dert yandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugün Erzurum ziyaretinde bölgenin önemli tarihi yapılarından olan Çifte Minareli Medrese'yi de ziyaret etti. Tüm Sivil Emekli Derneği Başkanı olduğunu belirten bir yurttaş Kılıçdaroğlu'na yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin, "Emekliyim, biz insanca yaşamak istiyoruz. Ben 15 yıl okudum, müdürlükten emekliyim. Aldığım şu anda maaşla 11 tane cumhuriyet altını alırken şimdi iki tane cumhuriyet altını alamıyorum. Ben yüksekokul mezunuyum. 6200'den emekli oldum, fakat gördüğünüz gibi açlık sınırının altından biz maaş alıyoruz. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum" diye dert yandı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinde tarihi yapı hakkında rehberden bilgi aldı ve yurttaşlar ile fotoğraf çektirdi.