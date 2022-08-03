Chp, İstanbul'da "Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" Düzenleyecek - Son Dakika
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Chp, İstanbul'da "Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" Düzenleyecek

03.08.2022 15:41
Chp, İstanbul'da "Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" Düzenleyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla 11-14 Ağustos’ta İstanbul Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde, “CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı” düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 11-14 Ağustos'ta İstanbul Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, "CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" düzenleyecek.

CHP, 11-14 Ağustos arasında İstanbul Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı" düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı dört günlük çalıştayın ilk gününde program tanıtımı yapılacak ve atölyeler oluşturulacak.

İkinci gün Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın konuşmasıyla başlayacak ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşacak. Kadir Has Üniversitesi'nden Kerem Yıldırım, "Yurtdışı Seçmenlerin Türkiye Seçimlerine Katılım Sorunu, Düşük Katılımın Nedenleri, Çözüm Yolları" konulu panelde konuşacak. Bielefeld Üniversitesi'nden Ali Sait Yılkın ise " Almanya'da Doğup Büyümüş 18-30 Yaş Arası Gençlerin Türkiye Seçimlerine Katılımı" konulu panelde konuşacak. Öğleden sonra ise atölye çalışmalarına geçilecek.

13 Ağustos'ta ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Intranet ve Sosyal Medyanın Verimli Kullanımı, Kayıtların Merkezileşmesi" konulu panelde söz alacak. Ardından "Problem Odaklı Çalışma, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşların Öncelikleri" başlıklı oturumda Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer konuşacak. "Yurt Dışı Birliklerinden Seçilmiş Uygulama Örnekleri Sunumları"nın ardından atölye çalışmaları yapılacak.

Öğleden sonra ise, CHP Parti Meclisi üyesi Yunus Emre, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç açıklamalar yapacak. Gün sonunda ise atölye çalışama sonuçları paylaşılacak ve değerlendirme yapılacak. Çalıştayın son gününde ise genel değerlendirme yapılacak.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chp, İstanbul'da 'Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı' Düzenleyecek - Son Dakika

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