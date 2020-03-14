Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:40 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Tıp Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politikalara, oluşan aksaklıklara ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen gece gündüz büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Yaşamımızı emanet ettiğimiz siz değerli sağlık emekçileri; çalışma koşullarınızın iyileştirildiği, çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."
Son Dakika KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadetler eda edilmeyecek İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı