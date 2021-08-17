CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı anma mesajında, Türkiye'nin doğal afetler bakımından önemli riskler taşıdığını belirtti.

Afetlere karşı hazır olmanın ve gerekli tedbirleri almanın devletin asli görevlerinden olduğunu kaydeden Kemal Kılıçdaroğlu, "17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır." ifadesini kullandı.