CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında kurbanları andı.

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