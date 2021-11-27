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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı

27.11.2021 13:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingi ilişkin, "Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingi ilişkin, "Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin 4 Aralık'taki Mersin mitingine ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek. Erdoğan da görecek herkes görecek.Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı, Mersin, Aralık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'taki Mersin mitingiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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