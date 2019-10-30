Son Dakika Haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle...
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle...

41 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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