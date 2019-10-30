CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle...
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz."
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:18 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Temsilciler Meclisinin 296 sayılı kararını şiddetle reddettiğimizi bir kez daha belirtir, parlamentoların aldığı kararlarla bölgemizde yeni gerginliklere yol açmaması gerektiğinin altını çizeriz."
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