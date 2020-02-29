CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüreği yanık bir insanım. Şehitlerimiz var. Şu memlekete baş sağlığı dileyelim. Acı günde hiç değilse kavga etmeyelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Açıklaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüreği yanık bir insanım. Şehitlerimiz var. Şu memlekete baş sağlığı dileyelim. Acı günde hiç değilse kavga etmeyelim" dedi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de CHP kapalı grup toplantısından önce gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şehitlerin geldiği için çok üzün olduklarını belirterek, "Olayı duyduğum andan itibaren ben ve arkadaşlarım neler yapabiliriz diye oturup konuşuyoruz. Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi" ifadelerini kullandı.


Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:


"Yüreği yanık bir insanım. Şehitlerimiz var. Şu memlekete baş sağlığı dileyelim. Acı günde hiç değilse kavga etmeyelim. Yaralarımızı saralım, oturup düşünelim, beraber düşünelim, Türkiye'yi bu acıdan nasıl kurtarabiliriz diye düşünelim. Bunların hiç birisi yok. 'Şehitler Tepesi boş kalmayacak'. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakı iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak. Hiç bir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. 'Yazık değil mi bu askerlerimize. Bu Meclis niye vardır arkadaşlar. Meclis toplansın. Bütün vatandaşlarımızı şunu söylemek isterim: 'Hepimizin başı sağ olsun. Kahraman ordumuzun bütün mensuplarını kucaklıyoruz. Onlar özveriyle, bin bir sorun içinde görev yapıyorlar, hayatlarını feda ediyorlar. Annelerin hangi acılar içinde olduğunu ben biliyorum. Çocukları orada olan annelerle ben konuşuyorum. Bana dertlerini anlatıyorlar. Dolayısıyla hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemeyiz. Bütün annelerin korku atmosferi içinde olmalarını istemeyiz." - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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