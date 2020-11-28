CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da esnafla buluştu: (1) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarının çözümü için Türkiye'de esnaf bakanlığı kurulması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Adana'da şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınların aileleriyle bir otelde basına kapalı görüştü, dava süreçleriyle ilgili bilgi aldı. CHP il ve ilçe yöneticileri ile Adana Tabip Odası yetkilileriyle de basına kapalı görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra babası Şahap Atıcı vefat eden eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı'ya taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ardından bazı ilçe belediye başkanlarıyla da basına kapalı bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra belediyenin tiyatro salonunda esnafla buluştu.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, esnafla birlikte olmayı, onların dertlerini dinlemeyi ve sorunlarına çözüm üretmeyi temel görev edindiğini söyledi.

Bütün esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntı yaşadığını bildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bir pandemi var, doğru. Bütün dünyada var ama sosyal devlet dediğimiz bir gerçek var. O zaman nelerin yapılması gerektiğini anlatmamız gerekiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, hizmeti sınırlandırılan iş yerleri nedeniyle esnafın sorun yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Karar alındı, bütün iş yerleri kapanacak doğru mu, doğru? Peki kapandığı zaman ne olacak? Esnaf kardeşim gelir elde edecek mi? Hayır. Yanında çalışan ücretli, gelir elde edecek mi? Hayır. Dükkanın kirasını kim ödeyecek? Sosyal devlet, bizim Anayasamızda değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddenin içinde yer alıyor. Sosyal devlet, düşük gelirli, gelirini kazancıyla sağlayan, alın terini önceleyen bir devlet. Yani fakirin, fukaranın, garibanın yanında olanın devlet demektir. Esnafın bir artısı daha var. Anayasada esnaflarla ilgili özel bir düzenleme var. Sanayici ve turizmci için yok ama esnaf için Anayasada özel bir düzenleme var. Esnafın korunması için. Neden? Çünkü esnaf orta direktir. Yani bir anlamda devlet dediğimiz kurumun ana omurgasını esnaf oluşturur. Çünkü Türkiye'nin bütün coğrafyasında esnaf vardır. Esnaf devletin ortak direğidir. Esnafın bir başka geleneği daha var, Ahi Evran kültürü vardır esnafta. Komşusu gelir elde etmiyorsa onun da gelir elde etmesi için özel bir çaba vardır esnafta."

"Esnaf bakanlığının kurulması lazım"

Esnafın beklentilerini ve sorunlarını dinlemek, onlara cevap vermek zorunda olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Esnafın sorununun çözümünde makro açıdan Türkiye genelinde bakıldığında bir esnaf bakanlığının kurulması lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı var, esnaf bakanlığı niye yok? Diğerlerinin bakanlıkları var, sorun çıktığı zaman gidiyorlar, konuşuyorlar, sorunlarını çözüyorlar, dert anlatacak bir bakan var. Esnafın derdini anlatacağı bir bakan yok." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını bildiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaf kardeşlerimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz mesafeli olduklarını biliyorum. Benim sizden isteğim, eğer siz sorunlarınızı çözmek, kazanmak, alın terinizin karşılığını almak istiyorsanız, oyunuzun rengini değiştireceksiniz. Bakın bunu çok açık ve net söylüyorum. 'Benim bir sahibim olsun' diyorsanız, senin sahibin var kardeşim, cebini düşünmeyen, vatandaşı düşünen bir siyaset anlayışı var. Siyasetçi mütevazi yaşar, topluma örnek olur. Ailesiyle beraber örnek olur. Siyasetçi halktan koptuğu zaman, halkın derdini dinleyemez, halktan haberi yoktur. Bu gerçeği sizin de görmeniz gerekiyor, oturup düşünmemiz gerekiyor. Bizim eksiğimiz olabilir mi, olabilir. Yanlışımız olabilir mi, olabilir ama bir şeyden emin olmanızı isterim, bu ülkede kim çalışıyorsa, üretiyorsa, kazanıyorsa helalinden başımızın üstünde yeri vardır. Herkesin kazanması, üretmesi lazım. Alın teri karşılığında kazandığınız, evinize götürdüğünüz her ekmeğin helalinden toplumda bir saygınlığı vardır. Birlikte düşünmek, çalışmak ve mücadele etmek zorundayız. Eski alışkanlıklarımızı ve algıları değiştirmek zorundayız."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik anlamda kötü durumda olduğunu savunarak, en son Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara ihale yapılmadan satıldığını belirtti.

Ne kadar ücret karşılığında bu satışın yapıldığının bilinmediğini aktaran Kılıçdaroğlu, ülkenin ekonomi yönetimini eleştirdi.

(Sürecek)