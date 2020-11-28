CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da esnafla buluştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını bu coğrafyaya getirmek istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Büyükeşhir Belediyesinin tiyatro salonunda esnafla buluşmasında yaptığı konuşmada, ülkede herkesin karnının doyması gerektiğini söyledi.

İşsizlik Sigortası Fonu'nda toplanan paraların nereye gittiğinin bilinmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Başkaları kullandı o paraları, kimin garantisiydi bu? işsiz kalan kişinin garantisiydi o para çünkü onun aylığından kesiliyordu ve işverenin aylığından kesiliyordu. Yani kendi kumbarasıydı, kendi kumbarasından bir miktar ödediler, başka ödemediler." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sosyal devletin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu yılın ilk 10 ayında devletin topladığı vergi 665 milyar lira, resmi rakamlar. Yurt dışından borç para almış ayrıca devlet, 46 milyar lira. Yurt içinden de borçlanmış, 419 milyar lira. Merkez Bankasının karı var, bu karı transfer etmiş, almış hazineye, 44 milyar lira. Bir de karşılıksız para basmış Merkez Bankasından, 59 milyar lira. Bir de Merkez Bankasının kasasında olup Türk Lirası daha fazla döviz karşısında erimesin diye sattığı bir para var, 85 milyar dolar, onun da Türk Lirası karşılığı 666 milyar lira. Yani toplam 1 trilyon 891 milyar lira devlet ilk 10 ayda para kullanmış, kullandığı para bu. Peki 10 aydaki bu para nereye gitti? Bakın, hazineden yapılan karşılıksız yardım, doğru, bir miktar karşılıksız yardım yapıldı, miktarı ne? 6 milyar lira."

"Parayı nerede ve kimin için kullanacağınız siyasi tercihtir"

Türkiye'yi, birlikte aydınlığa çıkarmak zorunda olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bir örnek vereceğim; biliyorsunuz bu futbol karşılaşmaları televizyondan yayınlanıyor. İhaleye çıkılıyor, ihaleyle bir Katar firması geldi, '500 milyon dolar veriyorum, ben yayınlayacağım' dedi ve kazandı. Eyvallah, kimse itiraz etmedi. Dolar yükseldi, Türk Lirası karşısında Katar firması dedi ki 'Ben parayı ödemiyorum'. ya sözleşme yaptık, ihaleyle aldın, 'ödemiyorum' dedi. Mahkemeye dahi verilmedi, ne yapıldı biliyor musunuz? 90 milyon dolar düştüler. 500 milyon dolardan 410 milyon dolara düşürdüler. 'Yetmez' dedi Katar firması, peki ne olacak? 'Dolardı, onu Türk Lirasına çevireceksiniz' dediler, üstelik 5,80 kur üzerinden, yaptılar mı? Evet yaptılar. Maçları yayınlayacak olan bir Katar firmasına 2 kıyak birden geçtiler, 90 milyon dolar düşürdüler, doları da Türk Lirasına çevirdiler. Bir Katar firmasına sağlanan 90 milyon doları esnafa verselerdi ne olurdu? Türkiye'nin bütün coğrafyasında esnafların hepsi derlerdi ki 'Allah razı olsun, devletimiz bizi düşündü'. Bir kişiye sağlanan bir imkanı yüzbinlerce kişiye sağlayamıyorsunuz. Bu bir siyasi tercihtir, parayı nerede ve kimin için kullanacağınız siyasi tercihtir."

"Yeni bir siyaset anlayışını bu coğrafyaya getirmek istiyoruz"

Kılıçdaroğlu, esnaftan destek isteyerek, "Yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını bu coğrafyaya getirmek istiyoruz. Siyasetçinin kul hakkı yememesini bu coğrafyaya getirmek istiyoruz ama bunu biz tek başımıza yapamayız, beraber yapmak zorundayız." dedi.

Esnafın haklarını düşündüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kul hakkı yemek, en büyük günahsa, en büyük günahı işleyene oy vermeyeceksiniz. Oy verirseniz sizin sorumluluğunuz var. Çıkıp sokakta 'Ben kul hakkı yiyene karşıyım' diyemezsiniz. Demeniz için kul hakkı yiyene oy vermeyeceksiniz arkadaşlar. Bu işin kuralı budur. İşin doğasında da bu vardır, ahlakında da inancımızda da bu vardır. Böyle olması lazım, bütün esnaf kardeşlerimin bunu düşünmesi lazım. Ben esnafı düşünüyorum, esnaf beni düşünmüyorsa bir sorunumuz vardır. Orada esnafın kabahati yok, onu da söyleyeyim, kabahat bizdedir. Eğer biz esnafın sorunlarına çok daha önceden ve samimi olarak eğilip, samimi olarak anlatıp, onları samimi olarak dinleseydik belki bugünkü tablo olmazdı."

Türkiye'yi gezdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, sorunların nasıl çözüleceğini toplumun önüne koyduklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, herkesin derdinin dinlendikten sonra çözüm üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)