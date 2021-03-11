CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Adres biziz" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Adres biziz"

11.03.2021 14:35

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Adres biziz" Kılıçdaroğlu, en sevdiği dersin Türkçe olduğunu belirten çocuğun ileride edebiyatçı olmasını temenni etti Uşak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adres biziz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Adres biziz"

Kılıçdaroğlu, en sevdiği dersin Türkçe olduğunu belirten çocuğun ileride edebiyatçı olmasını temenni etti

UŞAK - Uşak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adres biziz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte Uşak'a geldi. Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde Genel Başkan Yardımcılarından Gülizar Biçer, Ali Öztunç, Veli Ağbaba, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve çevre illerdeki Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Dutdere, CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba eşlik etti. Düzenlenen program Uşak Sivaslı Belediyesi ziyaretiyle başladı. Burada Başkan Hürriyet Şafak ile ilçenin durumunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, burada yapılan tarım hakkında da bilgiler aldı. Ayrıca Şafak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na çeşitli hediyeler verdi. Burada basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte 900 nüfuslu Muharremşah köyüne giderek tarım ve besicilik işiyle ilgilenen İsmail Tarhan'ı ziyaret etti.

Tarhan'a yaptığı ziyarette çiftçinin yaşadığı zorlukları dinleyen Kılıçdaroğlu, çiftçi ve ailelerine her şeyin çözüleceği müjdesini verdi. Yapılan program dahilinde Kılıçdaroğlu Uşak'ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'ne de gelerek burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Uşak'ın düşük riskli iller arasına girmesi hakkında vatandaş ve esnafı tebrik eden Kılıçdaroğlu, esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. En sevdiği dersin Türkçe olduğunu belirten bir çocukla tanışan Kılıçdaroğlu, çocuğu tebrik ederek ileride edebiyatçı olmasını temenni etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adres biziz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adres biziz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adres biziz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adres biziz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adres biziz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adres biziz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adres biziz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adres biziz

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Uşak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Adres biziz' - Son Dakika


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