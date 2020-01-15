CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aksaray'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'da muhtarlarla bir araya geldi.



Kemal Kılıçdaroğlu, merkez mahalle, ilçe, belde ve köy muhtarları ile bir otelde düzenlenen programda buluştu. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirterek, "Çünkü bu topraklarda yapılan, milletin oyuna başvurularak yapılan ilk seçim, 1833 yılında, Cumhuriyetin kurulmasından çok daha önce Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Dolayısı ile muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Bu ülkeye demokrasi ilk kez bir muhtarlık seçimiyle gelmiştir. Muhtarlar çok güçlü. 50 bin 157 muhtarımız var Türkiye genelinde. 50 bin milletvekilimiz yok, 50 bin belediye başkanımız yok, 50 bin bakanımız yok ama 50 bini aşkın muhtarımız var. Muhtar kelimesi veya muhtarlık 82 kanunda geçer. 82 kanunu ne ben bilirim, ne de siz bilirsiniz. Demek ki neye ihtiyacımız var, önce bir muhtarlık temel kanunu olması lazım" dedi.



Hükümetin dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dış politika belirleyemiyor. Türkiye bütün bu sorunlarını aşabilir. 5 yıl içinde Türkiye'de çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur" diye konuştu. - AKSARAY