CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aksaray'da çiftçilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aksaray'da çiftçilerle bir araya geldi Açıklaması

25.02.2021 12:01
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aksaray'da çiftçilerle bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilerin çok zor şartlarda üretim yaptığını dile getirerek, "Bankalara borçlusunuz, Tarım Kredi'ye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler, bedel ödeyeceksiniz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçilerin çok zor şartlarda üretim yaptığını dile getirerek, "Bankalara borçlusunuz, Tarım Kredi'ye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler, bedel ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Sözüm var, o faizlerin tamamını sileceğim, sadece anaparayı ödeyeceksiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Aksaray programı kapsamında ilk olarak Yeşiltepe beldesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahsin Çelik ile makamında bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra belde meydanında çiftçilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin 20 kat fakirleştiğini dile getirerek, "Araban olmayabilir ama günde 3 öğün yemek yemek zorundasın. Bizi besleyecek olan kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Eğer bir ülke buğdayını, arpasını, mercimeğini, nohudunu, baklasını, canlı hayvanını, etini dışarıdan ithal ediyorsa o ülke iflah olmaz." diye konuştu.

Çiftçinin çalışmak, üretmek, ürettiğinin karşılığını almak, huzur içinde yaşamak istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu imkanın sağlanmadığını, bundan sonra da sağlanmayacağını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin önce Allah'a sonra kendisine, en sonda da CHP'ye güvenmesi gerektiğini ifade ederek, CHP'nin bunların tamamını sağlayacağını belirtti.

2006'da çıkan kanun gereği çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i oranında destek verilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sizin devletten 210 milyar lira alacağınız var. Eski parayla 210 katrilyon lira. Bankalara borçlusunuz, Tarım Krediye borçlusunuz. Üstüne faizi bindirdiler, bedel ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz? Sözüm var, o faizlerin tamamını sileceğim, sadece anaparayı ödeyeceksiniz. Ne yaparlarsa yapsınlar inandığım yoldan bizi döndüremeyecekler. Halk için çalışacağım, millet için çalışacağım, alın teri döken için çalışacağım, emek harcayan için çalışacağım, çoluk çocuğunun rızkını emeğiyle kazanan insanın hakkı için çalışacağım, adalet için çalışacağım."

Kılıçdaroğlu, hükümetin çalışana 2 bin 890 lira asgari ücret verdiğini ancak Yeşiltepe Belediyesinde asgari ücretin 3 bin 500 lira olduğunu aktardı.

"Bana düşen görevi ben elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum"

En çok mağdur edilenlerden birinin de esnaf olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dükkanı kapattın, kahveyi kapattın, pastaneyi kapattın, her tarafı kapattın. Peki bu insan nasıl geçinecek? Bu sosyal devlet nerede? Kim esnafın, çiftçinin, üretenin hakkını savunacak. Ben sadece bir şey istiyorum, bu memlekete huzur gelsin. 10 milyonun üzerinde işsizimiz var. Eğer patates üreticisi ektiği patatesi satamıyorsa, eğer buğday üreticisi ürettiği ektiği buğdayın karşılığını alamıyorsa nasıl geçinecek bu insanlar? Görev kime düşüyor? Bana düşen görevi ben elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Size de görev düşüyor. Oturup hepimizin düşünmesi lazım. 19 yıldır memleketi yönetenler nasıl bu hale getirdiler Türkiye'yi?"

Kılıçdaroğlu, daha sonra üretim merkezlerini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aksaray'da çiftçilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği iddia edildi Kanye West, Kim Kardashian boşanmasında bomba iddia! Mücevherleri satmaya çalışıyor Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Korona geçiren çocuklarda ölümcül MIS-C tehlikesi! Prof. Dr. Ceyhan belirtileri sıralayıp uyardı İstanbul'daki ağaçlarda Teke böceği tehlikesi! Yüzlercesinde yaşıyorlar Sosyal medya dolandırıcıları durmak bilmiyor! Sarı peruk sipariş etti, kutudan palyaço peruğu çıktı Son Dakika! İstanbul Yenibosna'da ağaca çıkarak Tabur Komutanlığı'nı gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı Müge Anlı'nın programında aranan Güldane Biçer cinayete kurban gitmiş! Kocası her şeyi itiraf etti
Güne düşüşle başlayan gram altın 414 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 414 liradan işlem görüyor         
11:35
Son Dakika! Son Dakika! "Ülkede darbe girişimi var, sokağa çıkın" diyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı         
11:23
Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti Son Dakika: Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti         
11:07
Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak hayatını kaybetti         
10:43
Moderna, mutasyonlu virüslere karşı ek aşı geliştirmeye başladı Moderna, mutasyonlu virüslere karşı ek aşı geliştirmeye başladı         
10:22
Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı Türkiye'de bir ilk! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüsü yola çıktı         
10:17
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirginlik yaratacak aşı açıklaması: Mutasyona karşı etkili olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz         
09:50
Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, Sondaj kuyusundan çıkan buhar alev alınca, "doğal gaz" bulduk diye sevindiler         
09:32
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
09:12
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor Göbeklitepe'nin minyatürlerini yapıp 5 bin TL'ye kadar satan girişimci, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor         
08:08
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne dövme yaptırırken çekilen görüntüleri internete sızdı         
17:46
Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı         
17:09
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 12:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aksaray'da çiftçilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei