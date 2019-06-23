CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten...
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:18 Kaynak: AA
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