CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
04.03.2021 19:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımda, Bitlis'ten gelen acı haberle yüreklerinin dağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"
Son Dakika Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor