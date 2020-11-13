CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti

13.11.2020 14:04
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Antalya ekonomisi ve pandemi döneminde sektörlerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Antalya özel olarak ele alınmalı

Antalya'nın lokomotif sektörünün turizm olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, bu sebepten dolayı COVID 19 pandemisinden ekonomik anlamda en çok etkilenen şehir olduklarını ifade etti. Antalya'nın özel olarak ele alınması gerektiğini dile getiren Başkan Davut Çetin, "Turizmde pandemiden dolayı olağanüstü bir kayıp yaşamaktayız. İçinde bulunduğumuz koşullar Antalya'yı bir afet bölgesine çevirmiştir. Bu konuda pandeminin ilk gününden bu yana sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları dinleyip çözüm önerileri sunuyoruz. Ancak Antalya'nın bu durumda diğer kentlerden biraz daha özel bir konumu olması gerekiyor. Şehrimizdeki bütün sektörler doğrudan ya da dolaylı olarak turizme bağlı durumda. Pandemi etkisiyle de kaybettiğimiz turizm geliri Antalya'nın her işletmesini büyük ölçüde etkilemiştir" dedi.

Antalya ekonomisine il bazında destek verilmesi için 'Antalya Yaklaşımı' önerisini dile getiren Başkan Davut Çetin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ATSO tarafından hazırlanan sektörel taleplerin yer aldığı bir dosyayı da verdi. Antalya'nın kazandırdığı döviz getirisiyle cari açığın kapanmasında da büyük bir rol oynadığını söyleyen Çetin, "Önümüzdeki günlerde Antalya'nın turizminin yeniden ayağa kalkarak eski günlerine dönmesini arzu ediyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz bu süreçteki belirsizlikten kurtulmak için, turizmden etkilenen sektörlerin de bir an önce seçilerek desteklenmesi gerekiyor. Bunun için Antalya'ya özel desteklerin sağlanması konusunda sizlerin de desteği bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

ATSO projeleri anlatıldı

ATSO'nun proje ve çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgiler veren Davut Çetin, "Odamız 138 yıllık bir çınar. 50 bine yakın üyemizle ülkemiz için büyük bir katma değer vermekteyiz. Kent olarak Türkiye'nin dışa açılan penceresi ve yaş sebze meyve deposuyuz. Bu süreçte de geçmişte de üyelerimizin ülkemiz ve şehrimiz için katma değer üretmesine destek olmaya özen gösteriyoruz. Sizi üyelerimizin, Antalya'mızın ve bizlerin yanında olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

ATSO'yu ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en köklü ekonomi örgütlerinden ATSO'da, Antalya ekonomisi ile ilgili yakından bilgi aldıklarını söyledi. - ANTALYA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ATSO'yu ziyaret etti - Son Dakika


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