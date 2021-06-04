CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aydın'da çilek hasadına katıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaret inceleme ve toplantılarda bulunmak üzere Aydın'a geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programına sabah saatlerinde İncirliova ilçesinde tarım işçileri ile bir araya gelip, çilek hasadı yaparak başladı. Program kapsamında işçilerin kahvaltı sofrasına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Daha sonra Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda da incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun Aydın programı devam ediyor. - AYDIN