CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı.
Twitter hesabından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'ın topraklarının işgaline karşı vermiş olduğu haklı mücadelesinin tescil edildiği ateşkes anlaşmasını kıvançla karşılıyor, Azerbaycan'ın zaferini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı - Son Dakika