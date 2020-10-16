CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

16.10.2020 16:33

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günlük programı çerçevesinde İSKİ Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günlük programı çerçevesinde İSKİ Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günlük programı çerçevesinde İSKİ Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde partisinin 'Adım Adım İktidara' programına katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, buradan daha sonra Baltalimanı'na gelerek yapılan biyolojik arıtma tesisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partinin kurmayları eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve kurmayları incelemeler sırasında herhangi bir basın açıklaması yapmadı. CHP Lideri daha sonra Kurbağalıdere'de incelemelerde bulunmak üzere Baltalimanı'ndan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Baltalimanı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Baltalimanı Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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