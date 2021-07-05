CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilen 33 vatandaşı rahmetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Başbağlar katliamının 28. yılı nedeniyle Twitter'dan yayımladığı mesajında, terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşı rahmetle andığını belirterek, "Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!" ifadelerini kullandı.